Brazilec in Real Madrid podaljšala do leta 2027 Dnevnik Španski prvoligaš Real Madrid je podaljšal pogodbo z brazilskim nogometašem Viniciusom Juniorjem kar do leta 2027. Ker je za predsednika Florentina Pereza mladi Brazilec eden ključnih mož, bo po novem med najbolje plačanimi igralci moštva in z...

Sorodno