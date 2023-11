Dončiću kaj takšnega, odkar igra v ligi NBA, še ni uspelo! Sportal Košarkarji Dallasa so razveselili navijače s četrto zaporedno zmago. Doma so ugnali Chicago (114:105), zaigrali odlično v obrambi in dokazali, da lahko premagujejo tekmece tudi takrat, ko nima Luka Dončić strelsko posebno navdihnjenega večera. Slovenski zvezdnik je ob metu iz igre 5/16 prispeval 18 točk, dodal 10 asistenc in 7 skokov, a tudi 6 izgubljenih žog, blestela pa sta Grant Williams (25) i...

Sorodno