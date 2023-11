Neurje Ciaran z močnimi vetrovi in obilnim deževjem je danes zajelo jug Anglije, zaradi česar so oblasti ustavile železniški promet in odredile zaprtje več šol. Sunke vetra s hitrostjo več kot 160 kilometrov na uro so zabeležili tudi na otokih v Rokavskem prelivu in v Franciji, kjer so ponoči zabeležili prvo smrtno žrtev neurja.