Senzacija, kot je v Nemčiji ne pomnijo: "To je res brutalen udarec" SiOL.net Nogometaši Bayerna so v sredo zvečer poskrbeli za enega najbolj šokantnih in nepričakovanih porazov v zgodovini kluba. Bavarci so se namreč že v šestnajstini finala poslovili od boja za pokalno lovoriko, potem ko so morali z 1:2 priznati premoč tretjeligašu Saarbrücknu. "Vse skupaj je nesprejemljivo," je bil po tekmi jasen športni direktor Bayerna Christoph Freund.

