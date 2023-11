Kamničani po zanesljivi uvodni zmagi lovijo napredovanje SiOL.net Odbojkarji Calcit Volleyja bodo zvečer v Kamniku odigrali povratno srečanje 1/32 finala pokala CEV Challenge z norveškim TIF Viking Volleyball. Na sredini tekmi v Kamniku so gostitelji tekmece odpravili s 3:0. Napredovanje si je pretekli teden zagotovila tudi ekipa Panvite Pomgrada, medtem ko so Mariborčani in Kranjčani v sredo končali evropsko pot.

