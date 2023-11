Osmi cikel nemško govorečega filma: trije biografski portreti, dve osebni zgodbi, en dokumentarec RTV Slovenija V sklopu pregleda sodobne filmske produkcije Avstrije, Nemčije in Švice, stalnici jesenskega programa Slovenske kinoteke, bo do nedelje na ogled pet igranih celovečercev in en dokumentarni film, med katerimi letos izstopajo trije biografski portreti.

Sorodno