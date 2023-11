Leto je naokoli in čas martinovanja je spet tukaj. V Sloveniji je to zagotovo eno najbolj razširjenih praznovanj, povezano z vinom in vinsko kulturo. Martinovanja ne potekajo le v slovenskih vinorodnih deželah, ampak povsod od Mediterana do panonskih ravnic. Zelo kmalu bo znova zadišalo po dobrem vinu in okusnih jesenskih dobrotah, ki so že od nekdaj del bogate slovenske tradicije. Na Štajerskem s ...