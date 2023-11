Košarkarji začenjajo regionalno ligo SiOL.net Jesen prinaša začetek že 16. sezone lige NLB Wheel, regionalnega košarkarskega tekmovanja, v katerem se bodo merile ekipe iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Črne gore. Naslov prvaka brani KIK Zmaj Gradačac. Uvodni krog oz. turnir bo v nedeljo, 5. novembra, v Zagrebu, Ljubljana pa bo maja vnovič gostila finalni turnir, so sporočili iz Zveze za šport invalidov Slovenije.

