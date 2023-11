Piše:Lea Kalc Furlanič, foto: Tamara Bizjak

»EU je pomembna in jo moramo ohraniti. Hkrati pa tudi preoblikovati in okrepiti. Če po evropskih volitvah prihodnje leto ne bo resnega zasuka v desno, se nam ne obeta nič dobrega,« je kritična evropska poslanka SDS/ELS Romana Tomc. Kako se po njenem mnenju EU sooča z vsemi krizami, ki so jo doletele v zadnjem času? »Vsaka kriza je drugačna in vsaka je n ...