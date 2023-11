Zapeljal preko neprekinjene sredinske črte in čelno trčil Primorske novice Med Vrhovljami in Sežano je sinoči ob 20.18 prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri se je huje poškodoval 59-letni voznik avtomobila. Njegov 60-letni sopotnik in drugi voznik, star 53 let, sta lažje poškodovana.

