Fajonova v Berlinu za razširjeno in bolj angažirano EU Dnevnik Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je v razpravi na ministrski konferenci, posvečeni širitvi Evropske unije, danes v Berlinu izrazila upanje, da bo EU leta 2030 »razširjena, opolnomočena in bolj angažirana v svetu«.

