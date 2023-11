Začele so se priprave na noč: "Upamo, da ne bo tako hudo, kot obljubljajo" SiOL.net Na obilne padavine z močnimi nalivi se pripravljajo tudi v Gorenjskih občinah. Župan občine Bohinj Jože Sodja je za STA potrdil, da je občinski štab od Civilne zaščite RS in poveljnika Srečka Šestana že prejel navodila za ukrepanje. Na padavine se pripravljajo tudi v občini Tržič in v naselju Koroška Bela, kjer nevarnost predstavljajo plazovi.

