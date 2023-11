Republika Srbska napovedala tožbo proti ameriškemu podjetju zaradi blokade spletnih strani vlade in predsednika Lokalec.si Predsednik vlade Republike Srbske Radovan Višković je danes napovedal, da bodo institucije te entitete BiH tožile ameriško podjetje. Zaradi blokade, ki naj bi bila posledica ameriških sankcij proti predstavnikom entitete, med drugim več dni niso delovale spletne strani vlade in predsednika Republike Srbske, poročajo mediji v BiH. Spletne strani vlade Republike Srbske so bile po navedbah mreže Radi ...