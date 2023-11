Zahtevne naloge in zadovoljni tekmovalci na Balkanski računalniški olimpijadi v Mariboru Vlada RS »Težavnost nalog je bila točno taka, kot sem jo pričakoval in kot jo imam rad – se pravi z odličnim ravnovesjem med zahtevnostjo in zanimivostjo izziva,« je po končani Balkanski računalniški olimpijadi, katero smo financirali na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, v četrtek popoldan na II. gimnaziji v Mariboru dejal Mihnea Andreescu iz Romunije, ki je postal letošnji absolutni zmagovalec.

