Višje pokojnine, a ponovna podražitev domov za starejše 24ur.com Upokojenci bodo novembra in decembra dobili za 1,8 odstotka višje pokojnine, kar pomeni, da bodo tisti, ki so oktobra dobili npr. 700 evrov, do konca leta prejeli dodatnih 24 evrov. Z ministrstva za delo so sporočili, da želi vlada z dvigom zmanjšati tveganje za socialno izključenost starejših in invalidov. Po drugi strani v Skupnosti socialnih zavodov opozarjajo na vse slabši položaj starejših. ...

