Novi sodnik Masterchefa bo na krožnikih iskal 'srčno perfekcijo' 24ur.com Vas zanima, kdo bo sestavljal novo trojico sodnikov Masterchefa? Kdo se bo pridružil Luki Jezeršku in Karimu Merdjadiju? To je 30-letni Mojmir Šiftar, ki bo v novi, jubilejni 10. sezoni Masterchef Slovenija ocenjeval kuharske stvaritve nove ekipe tekmovalcev. Mojmir je prekmurska duša, ki ima kuhanje zapisano v krvi. Ima neomejeno domišljijo in željo po raziskovanju, ki ju prenaša v svoje življen...

