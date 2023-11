Dva meseca po uzakonitvi solidarnostnega prispevka in delovnih sobot ima vlada novo idejo: predlaga, da se namesto solidarnostnega prispevka, ki bi ga v letih 2024 in 2025 plačevali vsi prebivalci in podjetja, za pet let zviša obdavčitev dobičkonosnih podjetij in bank. Popoplavna sredstva pa bo moral iz dobičkov po novem prispevati tudi upravljavec državnega premoženja, Slovenski državni holding (SDH).