Samsung globalno uvaja začasno varnostno kopijo v oblaku mobile.si Samsung je globalno uvedlo začasne varnostne kopije v oblaku (Temporary Cloud Backup), varen in enostaven način shranjevanja in prenosa pomembnih podatkov. V primerih, ko uporabniki telefonov Samsung Galaxy občutijo zaskrbljenost zaradi izgube podatkov, vključno s fotografijami, videoposnetki in zasebnimi datotekami, je ta funkcija zasnovana tako, da zagotavlja občutek varnosti in pomiritve.

