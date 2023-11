Napad na ekipo Lyona: 'Kamni so leteli po celem avtobusu' 24ur.com Pred dnevi so navijači Marseilla pričakali nogometaše Lyona, ki bi morali gostovati na stadionu Velodrome, in napadli klubski avtobus. Najslabše jo je odnesel glavni trener Fabio Grosso, ki je v bolnici prejel 13 šivov, o incidentu pa je spregovoril branilec Lyona Jake O'Brien.

