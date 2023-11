V vremenskem kaosu pri sosedih mrtvi in pogrešani #video SiOL.net Ponekod v Italiji so zaradi poplav razglasili izredne razmere. V Toskani so umrle tri osebe, še trije so pogrešani. V Furlaniji Julijski krajini je izdano rdeče opozorilo. Na Hrvaškem so medtem danes za dele obale, zlasti za reško, kninsko in splitsko regijo, izdali rdeče opozorilo zaradi dežja, močnega vetra in neviht. Oranžno opozorilo velja za dubrovniško in gospiško regijo ter za Velebitski kanal in zahodno obalo Istre, rumeno opozorilo pa v notranjosti. Na obali pričakujejo sunke vetra s hitrostjo 110 kilometrov na uro, na odprtem morju bo veter še nekoliko močnejši.

