Olimpija pri moštvu, za katerega v tej sezoni še ni našla recepta SiOL.net Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so na zadnjih desetih tekmah zmagali zgolj dvakrat, bodo zvečer gostovali pri trenutno četrtem Linzu. Ekipi sta se to sezono dvakrat že pomerili v Tivoliju, obakrat je zmago odpeljal Linz. Ljubljančani so na zadnjem obračunu izgubili z Dunajem, linška črna krila pa so premagala Innsbruck. Zmaji bodo zadnjo tekmo pred reprezentančnim premorom igrali v nedeljo, ko bodo gostili Pustertal.