Trumpova sinova zanikata vpletenost v poslovne prevare in krivita računovodje N1 Najstarejša sinova nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Eric in Donald Trump mlajši, sta v četrtek na newyorškem sodišču zanikala kakršno koli vpletenost v poslovne prevare njunega očeta in podjetja Trumpova organizacija. Za napake sta okrivila računovodje.

