Telekom Slovenije in Xiaomi z donacijo društvu OnkoMan Tehnozvezdje Avtor PR Telekom Slovenije in Xiaomi bosta tudi v letošnjem novembru, ki je mesec ozaveščanja o raku pri moških, z donacijo v višini 5.000 evrov že četrto leto zapored podprla Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan. Društvo bo sredstva namenilo nadaljnjemu ozaveščanju o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka. Letošnje aktivnosti so namenjene ozaveščanju o raku prebavil pri moških. Telekom ...

