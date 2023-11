Blinken poudaril pravico Izraela do obrambe, a pozval k zaščiti civilistov Dnevnik Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes v Tel Avivu izrazil solidarnost z Izraelom in ponovno poudaril njegovo pravico do samoobrambe po napadih Hamasa, pri čemer je po njegovem potrebno storiti vse za zaščito civilistov, poroča britanski...

