V Posavju in Beli krajini 183 prijetih ilegalcev Nova24TV Na območju policijske uprave Novo mesto so policisti obravnavali 183 tujih državljanov, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije. Pretežni del so obravnavali na območju Posavja (Dobova, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Rakovec), 24 pa v Beli krajini (Vinica, Drenovec, Dolenjci). Postopki z njimi še niso zaključeni. Sara Kovač

