Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) je sporočila, da so se oktobra svetovne cene hrane na mesečni ravni znižale. Indeks cen košarice osnovnih prehrambenih izdelkov se je znižal s 121,5 točke na 120,6 točke, se je pa po devetih mesecih zvišal indeks cen mleka in mlečnih izdelkov. Tudi na letni ravni je bila vrednost indeksa košarice osnovnih prehrambenih izdelkov nižja, in sicer za 10, ...