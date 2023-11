Čeferin o novem partnerstvu: Uefa in zlata žoga sta sinonima za športno odličnost SiOL.net Evropska nogometna zveza (Uefa) in organizatorji zlate žoge (Ballon d'Or), skupina Amaury, ki ima v lasti francoski tednik France Football in športni dnevnik L'Equipe, bosta poslej sodelovala pri podeljevanju nagrad za najboljše nogometaše leta, je objavila Uefa. Prva podelitev v tem partnerstvu bo prihodnje leto.

