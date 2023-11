Veter in dež povzročala težave na avstrijskem Koroškem, v Dalmaciji divjal močen jugo RTV Slovenija Silovit veter in gost dež sta v noči na petek številne težave povzročala tudi na avstrijskem Koroškem, od koder so poročali o zaprtih cestah zaradi podrtih dreves, zemeljskih plazovih in izpadih elektrike. Na Hrvaškem je težave povzročal močen jugo.

