New Jersey Devils napadajo četrto zapored SiOL.net V hokejski ligi NHL bosta v noči na soboto po slovenskem času odigrani le dve tekmi. Buffalo Sabres pričakujejo Philadelphia Flyers, New Jersey Devils, ki jim gre v tej sezoni izvrstni in po devetih tekmah zasedajo tretje mesto na lestvici vzhodne konference, pa se mudijo v St. Louisu, kjer bodo zmagoviti niz poskušali podaljšati na štiri tekme.

