Otrokom, ki so v vrtcih zaužili sporno korenje, naj ne bi bila storjena škoda RTV Slovenija Okoli 1200 kilogramov korenja s preseženo mejno vrednostjo kadmija je bilo septembra na slovenskem trgu. Podatke o tem, koliko ga je bilo prestreženega in koliko so ga potrošniki kupili, Uprava za varno hrano še zbira.

Sorodno











Omenjeni Srbija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Borut Meško

Franci Matoz

Tatjana Bobnar