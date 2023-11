Đoković v drugem nizu zapravil zaključno žogo, a se vseeno oddolžil Runeju za finalni poraz RTV Slovenija Novak Đoković je v četrtfinalu turnirja serije 1000 v Parizu ugnal Holgerja Runeja s 7:5, 6:7 in 6:4 in se mu oddolžil za poraz v lanskem finalu v dvorani Bercy. Dvoboj je trajal dve uri in 49 minut.

