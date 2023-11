“V četrtek je sredi izmene v vrtcu na Jarunu umrl vzgojitelj Bojan Radašinović (48),” navajajo Slovenske novice. Med igranjem z otroki je sedel na stol, zadela ga je kap. Kljub hitremu prihodu reševalnega vozila mu zdravstveni delavci žal niso mogli več pomagati. “Otroci so mislili, da se igra, ko se je usedel. Kolegica ga je nekaj vprašala in ugotovila, da se ne odziva, in takoj poklicala pomoč. ...