Sunak se je hotel posipati z Muskovim zvezdniškim prahom 24ur.com 28 držav, med njimi ZDA in Kitajska, so na prvem globalnem vrhu o varni uporabi umetne inteligence, ki ga je pripravil britanski premier Rishi Sunak, podpisali deklaracijo, s katero so se obvezali, da bodo sodelovali pri "omejevanju potencialno katastrofalnih posledic zelo hitrega napredka na področju umetne inteligence". Dvodnevni vrh se je končal nenavadno: z "intervjujem". Gostitelj – premier ...

