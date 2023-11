Ukradli 400-kilsko telico in 17 zajcev Nova24TV V Vrhu pri Hinjah (Občina Žužemberk) je nekdo ukradel telico, težko 400 kilogramov in staro dve leti. V Zabukovju pri Raki v občini Krško pa je nepridiprav sunil 17 zajcev. Kmet iz Vrha pri Hinjah je telico pogrešal že nekaj dni, a je domneval, da je nekako uspela pobegniti iz ograjenega pašnika. Po nekajdnevnem neuspešnem iskanju je ostala samo še možnost, da so jo ukradli, zato je zadevo prijavi ...

