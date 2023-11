Po grozovitem dogodku v Gazi vsi kažejo s prstom na drugega #vŽivo SiOL.net Združeni narodi so obsodili izraelski napad na reševalni konvoj, v katerem je bilo v petek v Gazi ubitih 15 ljudi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da je zgrožen zaradi napada in poudaril, da se mora konflikt končati. Izraelska vojska napad priznava, a trdi, da so reševalna vozila uporabljali teroristi Hamasa, ta pa to označuje za laž.

