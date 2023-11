New Jersey izgubil tekmo in ostal brez prvega zvezdnika 24ur.com V severnoameriški hokejski ligi NHL je bila noč na soboto precej mirna z zgolj dvema odigranima tekmama. Velik udares do doživeli hokejisti New Jersey Devils, ki so izgubili tako tekmo s St. Louis Blues kot tudi najkoristnejšega igralca uvodnega dela sezone Jacka Hughesa, ki se je poškodoval.

