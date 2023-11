Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili v petek zvečer obveščeni, da je pogrešan 32-letni Urban Bohinc iz Hotovlje v občini Gorenja vas-Poljane, ki je bil nazadnje opažen 28. oktobra na območju Škofje Loke. Pogrešani je suhe postave, kratkih temnih las s pristriženo brado in brki. Kako je oblečen, ni znano, so sporočili s PU Kranj. Na Policijski upravi (PU) Kranj vse, ki bi karkoli vedeli ...