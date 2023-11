The Old Man and The Sea: že druga letošnja operna premiera Karmine Šilec v ZDA RTV Slovenija Operna priredba Hemingwayevega romana Starec in morje ameriške skladateljice Paole Prestini v režiji Karmine Šilec bo doživela svetovno premiero v mestu Tempe v Arizoni, tej bodo sledile ponovitve v Chapel Hillu, New Yorku, Los Angelesu in drugod.

