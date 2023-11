Juvan: Pripadnost in igranje za Slovenijo sta mi vedno veliko pomenila RTV Slovenija Sama sem že večkrat igrala proti najboljšim igralkam in lahko rečem, da so bile to dobrodošle izkušnje, hkrati pa verjamem, da se lahko z njimi tudi enakovredno merim," je pred začetkom zaključnega turnirja Pokala Billie Jean King dejala Kaja Juvan.

Sorodno