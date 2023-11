Slaba in dobra novica: danes še divje vreme, nato pa sonce SiOL.net Nočno vremensko dogajanje bo zelo burno, zaznamovali ga bodo močnejši nalivi in sunki vetra, možne so tudi lokalne nevihte, na Facebooku napoveduje vremenski portal Meteoinfo. Toda dobra novica je, da se bo vremenska fronta od zahoda proti vzhodu pomikala zelo hitro, zato bo v regijah Slovenije, kjer je v preteklih dneh padlo največ dežja, količina padavin občutno manjša. Tudi napoved za prihodnje dni je zelo vzpodbudna, še dodajajo pri Meteoinfo.

Sorodno







































































































Omenjeni Facebook Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Jan Zobec

Marjan Šarec