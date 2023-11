“Morda je šlo za neprijeten trenutek. Mi ministri, kolegice in kolegi, se vedno srčno pozdravimo” PORTAL PLUS Hrvaški minister za zunanje zadeve Gordan Grlić Radman je med skupinskim fotografiranjem ministrov na konferenci, ki jo je v Berlinu gostila nemška zunanja ministrica Annalena Bearbock, nemško kolegico hotel poljubiti, vendar se je temu “pozdravu” spretno izognila. Grlić Radman je s svojo potezo zbudil številne kritike, v petek pa se je na novinarski konferenci v Zagrebu opravičil in dejal, da je ...

