Ana Marwan: Lipitsch RTV Slovenija Pisateljica Ana Marwan že 20 let živi v Avstriji, piše kratke zgodbe in romane v slovenščini in nemščini. V nasprotju z romanom Zabubljena, ki je bil napisan v slovenščini, je roman Lipitsch napisan v nemškem jeziku.

