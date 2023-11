Slovenija v Evropsko vesoljsko agencijo, Starship kmalu v nebo, presenečenje pri asteoridu RTV Slovenija Nasina sonda Lucy je opravila bližnji oblet asteroida Dinkinesh in odkrila presnečenje, slovenska vlada je sprejela dve pomembni odločitvi, povezani z vesoljem, Kitajci pripravljajo kopijo Falcona 9 . . . Vse to in še več v 168. Vesoljskem tedniku.

