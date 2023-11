Blinken zavrnil pozive za prekinitev ognja: To bi pomenilo okrepitev Hamasa in ponovitev 7. oktobra RTV Slovenija Ameriški državni sekretar Antony Blinken je po srečanju z arabskimi voditelji dejal, da bi prekinitev izraelske ofenzive v Gazi pomenila ponovno okrepitev Hamasa in omogočila izvedbo podobnega napada, ko ga je 7. oktobra, ko je umrlo 1400 Izraelcev.

Sorodno