Bayern s hat-trickom Kana razbil Borussio, Leipzig znova izgubil 24ur.com Nogmetaši Bayerna iz Münchna so v 10. krogu nemškega prvenstva v gosteh premagali Borussio Dortmund s 4:0 in se vodilnemu Bayerju iz Leverkusna, ki je s 3:2 ugnal Hoffenheim, znova približali na dve točki. Slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl pa sta z Leipzigom pri Mainzu izgubila z 0:2.

