Šest golov Cityja, pa Haaland ni zabil. Spodrsljaj Arsenala. SiOL.net V ospredju 11. kroga angleške lige je ponedeljkov derbi med vodilnim Tottenhamom in Chelseajem. Na prvi tekmi je ranjeni Manchester United, ki je z 0:3 izgubil v prejšnjem krogu in sredi tedna še v ligaškem pokalu, le prišel do treh točk, a je z 1:0 Fulham premagal šele z golom Bruna Fernandesa v 91. minuti. Manchester City je imel lahko nalogo z Bournemouthom (6:1), pa Erling Haaland sploh ni zadel. Vrhunec sobote pa je bila tekma Newcastle - Arsenal, ki so jo z 1:0 dobili domači.

