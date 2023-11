Cedevita Olimpija do četrte zmage, Krka praznih rok SiOL.net Košarkarji Krke so v uvodnem dejanju šestega kroga lige ABA izgubili pri SC Derbyju (84:70). Jan Špan je dal 15 točk. Drugi slovenski klub v regionalni ligi Cedevita Olimpija je z 82:78 doma premagala Borac. Za četrto zmago sta s po 18 točkami največ prispevala DJ Stewart in Karlo Matković.

