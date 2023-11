“Stvari so se v letu in pol po nastopu Golobove vlade na določeni točki “zgostile” – Samo Uhan poziv prvaka SDS Janeza Janše k predčasnim volitvam ocenjuje kot kontraproduktiven topnews.si Na obeh političnih polih se ob zaostrenih razmerah odvija boj za preživetje, meni analitik javnega mnenja Samo Uhan. Napetosti v koaliciji so posledica njenih notranjih razmerij, a jo ohranjajo nanjo vezane usode in interesi. Pismo prvaka NSi članstvu je “politična halucinacija”, poziv prvaka SDS k volitvam pa kontraproduktiven, ocenjuje Uhan. Vrenje na političnem parketu v […]...

