Real Madrid se je opekel proti mestnemu tekmecu Sportal Nogometaši Girone še naprej navdušujejo. V 12. krogu španskega prvenstva so po preobratu na gostovanju pri Osasuni zmagali s 4:2 in so po deseti zmagi trenutno sami na prvem mestu. Dve točki za njimi zaostaja madridski Real, ki se je v nedeljo presenetljivo razšel z Rayo Vallecanom brez zadetkov. Še dve točki več zaostaja tretja Barcelona, ki je na sobotnem gostovanju pri Real Sociedadu zmagala z zadetkom v izdihljajih srečanja. Jan Oblak je z Atleticom v petek neuspešno lovil sedmo zaporedno ligaško zmago. Na gostovanju pri Las Palmasu je izgubil z 1:2.

