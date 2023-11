V živo: začelo se je v Baskiji, Real zvečer proti mestnemu tekmecu Sportal Nogometaši Girone še naprej navdušujejo. V 12. krogu španskega prvenstva so po preobratu na gostovanju pri Osasuni zmagali s 4:2 in so po deseti zmagi trenutno sami na prvem mestu. Tri točke za njimi je madridski Real, ki bo v nedeljo gostil Rayo Vallecano. Še točko več zaostaja tretja Barcelona, ki je na sobotnem gostovanju pri Rayu Vallecanu prišla v zadnjih sekundah srečanja, ko je edini gol na...

